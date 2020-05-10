65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta bitecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Corona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar haftalardır evlerindeydi. Bugün 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı bugün esnetildi. Sağlık Bakanı müjdeyi duyururken '65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta bitiyor? 65 yaş üstü soakağ çıkma yasağı ne zaman bitecek?' soruları sorulmaya başlandı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına bugün 4 saatliğine ara verildi. Genelgede yer alan bilgilere göre 65 yaş üzeri kişiler bugün saat 11:00-15:00 arasında sokağa çıkabilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma iznini Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz" ifadeleriyle duyurmuştu.