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27.07.2020 - 23:05 | | AA

8 bin adet ele geçirildi! Ünlü bir markanın sahtesini yapmışlar

Gaziantep'te ünlü bir markanın logosunun basılı olduğu 8 bin 964 taklit ürün ele geçirildi.

8 bin adet ele geçirildi! Ünlü bir markanın sahtesini yapmışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesindeki 2 iş yerinde ünlü bir markanın taklit ürünlerinin üretildiğini tespit etti.

İş yerlerinde yapılan aramada ünlü markaların logolarının basılı olduğu 8 bin 964 taklit terlik, 1901 şilte ve terlik tabanı ele geçirdi.

Ürünlerin 1 milyon 758 bin 800 lira olduğu değerlendirilirken ekiplerin söz konusu 2 iş yeri sahibi hakkında işlem yapacağı öğrenildi.

 

Takla atan otomobilin 8 araca çarptığı anlar güvenlik kamerasındaİzmir'in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobil, park halindeki 8 araca çarptı. Kazada sürücü Muhammed M. (19) ağır yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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