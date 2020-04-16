16.04.2020 - 09:56 | | DHA
900 bin TL değerine etil alkol ele geçirildi
Adana’da polisin baskın yaptığı depoda, sahte dezenfektan üretiminde kullanılacağı değerlendiren 900 bin TL değerinde 3 bin litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada sahte dezenfektan üretiminde kullanılacağı değerlendiren piyasa değeri 900 bin TL olan 3 bin litre etil alkol ele geçirdi. Depodaki K.Y.H. gözaltına alındı.
K.Y.H., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Çiftliğe inen kurt sürüsü, çoban köpeklerinin hışmına uğradıArdahan merkez Akyaka köyüne inen kurt sürüsü çoban köpeklerinin hışmına uğradı.Bugün 07.40 sıralarında kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Akyaka köyündeki Vedat Özgür'e ait büyükbaş hayvan çiftliğine kadar gelen kurt sürüsü, çiftlikte köpeklere saldırdı. Sinsice çiftliğe yaklaşan kurtları fark eden çoban köpeği saldırıya geçti. O anda diğer iki çoban köpeği de kurtlara saldırdı.