97. yıldönümüne özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri... Kısa-uzun, resimli Cumhuriyet Bayram mesajları...

Bugün cumhuriyetimizin 97. yılını kutlayacağız. Ulu Önder Atatürk’ün en büyük mirası, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın teminatı, ölümsüz cumhuriyetin coşkusu tüm yurtta hissedilecek. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimiz şükran, saygı ve rahmetle anılacak.

Siyasetçisinden sanatçısına bugün binlerce kişi Cumhuriyet Bayramını kutlarken en güzel Cumhuriyet Bayramı mesajlarını iletiliyor... Biz de sizler için en anlamı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını derledik.

CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

Cumhuriyetsiz bir toplum, yarınsız bir gündür. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.

Şerefli bir yaşamın bedeli, her ne olursa olsun ödenir. Küçük oyunlar, küçük oyuncularındır. Onlar, okyanusta boğulmanın adabını bilemezler! Cumhuriyet erdemdir. Ülkemizin doğum gününü kutlamak, bu günü hakkınca yaşamak bize yakışandır, olması gerekendir.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün her yer kırmızı beyaz olsun.

Cumhuriyet Bayramı”nı kutluyor, herkese esenlikler diliyorum.

Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.

Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. ' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…