16.07.2020 - 09:26 |
A 101 aktüel katalog bugün! 16 Temmuz 2020 A 101 aktüel katalog sayfaları
A 101 marketlerinin indirimli ürünlerinden yararlanmak isteyenler, bugün A 101'e gidebilir. 16 Temmuz 2020 yani bugün geçerli olacak A 101 aktüel katalog ürünleri neler, fiyatları ne kadar? A 101 bu hafta kurbanlık fiyatlarını da kataloğa ekledi. Peki büyükbaş - küçükbaş ne kadar? İşte A 101 16 Temmuz aktüel kataloğu...
Her hafta Perşembe günleri indirimli ürünlerini satışa sunan A 101 marketlerinde bu haftanın indirimli ürünleri de açıklandı. Aynı zamanda Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesimleri ve fiyatlarıyla ilgili de bilgiler katalogda yerini aldı. Peki A 101'de büyükbaş hayvan ne kadar? İşte A 101 aktüel katalog 16 Temmuz...
A 101 AKTÜEL KATALOG