21.04.2020 - 11:24 |
A 101 aktüel katalog indirimleri bugün! A 101 aktüel katalog ürünleri 21 Nisan Salı
Her hafta Perşembe günü indirime giren A 101 marketlerinin indirim günü, bu hafta sokağa çıkma yasağı nedeniyle öne alındı. A 101 marketleri bugün indirimli ürünlerini satışa çıkardı. Peki A 101'de bugün hangi ürünler satışta? İşte Ramazan ayı öncesinde tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanızda yardımcı olacak A 101 aktüel katalog ürünleri ve fiyatları haberimizde...
Ramazan ayı 24 Nisan Perşembe günü başlıyor. Ramazan alışverişi yapmak isteyenler ise A 101 aktüel katalog ürünlerini öğrenmek için arayışa koyuldu. perşembe günü sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle A 101 aktüel katalog indirimleri 21 Nisan Salı gününe alındı. Bugün ev ihtiyaçlarını ve ya kişisel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, a 101 aktüel katalog ürünlerinden faydalanabilecek.
A 101 AKTÜEL KATALOG 21 NİSAN