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15.05.2020 - 20:44 | | DHA

ABD'de kalan Türkler için yeni tahliye seferleri başladı

Corona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ABD'de kalan Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları tarafından New York, Şikago, Houston ve Miami'den özel seferler başladı.

ABD'de kalan Türkler için yeni tahliye seferleri başladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ABDde kalan Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları (THY) tarafından New York, Şikago, Houston ve Miami'den özel seferler başladı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu özel seferlerin bugün New York ve Şikago'dan, yarın ise Houston'dan ve 17 Mayıs'ta da Miami'den gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, uçuş günü Kovid-19 belirtileri gösteren veya daha önce Kovid-19 tanısı konulan yolcuların uçuşlara kabul edilemeyeceği bildirildi.

Söz konusu seferlerle Türkiye'ye gidecek yolcular ülkeye girişlerinden itibaren 14 gün boyunca karantinada kalacaklar.Tahliye olmayı bekleyen vatandaşlar havalimanlarina akın etti.

Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren  Mustafa Boz (16) kayboldu.
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