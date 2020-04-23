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23.04.2020 - 21:50 |

Absürt Nedir? Absürt Komedi Ve Absürt Tiyatro Ne Demektir?

Absürt kelimesi dilimizde zaman zaman kullanılmaktadır. Absürt kelimesinin anlamı merak konusu olabilmektedir. İşte, absürt kelimesine ait merak edilenleri sizler için derledik.

Absürt Nedir? Absürt Komedi Ve Absürt Tiyatro Ne Demektir?

Absürt kelimesi; ilginç, sıra dışı, alakasız, saçma anlamlarında kullanılmaktadır.

Absürt Ne Demek?

Absürt kelimesinin ilk anlamı saçma olarak açıklanmaktadır. TDK sözlüğünde de absürt kelimesi saçma anlamı ile kabul görmektedir.

Absürt kelimesinin ikinci anlamı garip ve ilginç olan şeklinde açıklanmaktadır. Birçok alanda absürt kelimesi garip, ilginç, sıra dışı anlamları ile de kullanılmaktadır.

Absürt Komedi Ne Demektir?

Absürt komedi, mantık hatasının aşikar olarak işlendiği mizah türüdür. Absürt komedide durum ve olaylarda saçmalıklar net olarak gösterilmektedir. Bu özelliği ile de güldüren ve eğlendiren, bariz mantık hatalarının gösterildiği komedi türüdür.

Absürt Tiyatro Ne Demektir?

Absürt tiyatro aynı zamanda uyumsuz tiyatro olarak ta adlandırılmaktadır. Konunun ele alındığı dönemin ve yaşanan olayların işlendiği absürt tiyatrolar mantık hataları ile dikkat çekmektedir. Tiyatronun anlaşılması için dönemi ve o dönemde yaşananları bilmek gerekmektedir.

Geleneksel tiyatro kurallarının umursanmadığı ve dikkate alınmadığı bir tiyatro türüdür. Seyircinin hayatı sorgulamasını ister. Konu ve dekor arasında bağ kurmaz. Aynı zamanda absürt tiyatroda saçma denilebilecek bir uyumsuzluğun hakim olduğu tiyatro türüdür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapıp İstiklal Marşı okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "23 Nisan günü demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolüdür." ifadelerini kullandı.
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