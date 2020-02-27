27.02.2020 - 11:54 | | DHA
AcÄ± haber 8 gün sonra geldi! HayatÄ±nÄ± kaybetti
Bursa'nÄ±n Ä°negÃ¶l ilÃ§esinde, kullandÄ±ÄŸÄ±Â traktÃ¶rden dÃ¼ÅŸÃ¼p, altÄ±nda kalan Ã§iftÃ§i Kenan Acar, 8 gÃ¼ndÃ¼r tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â
Kaza, 19 Åžubat Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼,Â Ä°negÃ¶l ilÃ§esi kÄ±rsal Åžehitler Mahallesi'nde meydana geldi.Â Kenan Acar (55),Â 16 PR 172 plakalÄ± traktÃ¶rÃ¼ ile tarlasÄ±na giderek, gÃ¼breleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapmaya baÅŸladÄ±.
Bu sÄ±radaÂ traktÃ¶rden dÃ¼ÅŸenÂ Acar, altÄ±nda kalÄ±p, aÄŸÄ±r yaralandÄ±.
Ã‡evredekilerin ihbarÄ±yla gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri,Â Acar'Ä± ambulanslaÂ Ä°negÃ¶l Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Tedaviye alÄ±nanÂ Kenan Acar, dÃ¼n gece doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.
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Bakan Akar'dan flaÅŸ Ä°dlib açÄ±klamasÄ±Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar Akar, "Rusya ile görüÅŸmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi. (Rus heyetle görüÅŸmeler ile gili olarak Bakan Akar, "Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarÄ±n bunun sonuçlarÄ± belli olacak. Buna göre tavrÄ±mÄ±zÄ± ortaya koyacaÄŸÄ±z" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.