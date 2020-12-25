Açık lise sınavları ne zaman 2020? Açık lise sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak?

2020-2021 Eğitim yılına ait Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları için hazırlıklar devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bazı sınavlar belirlenen tarihlerinde uygulanamadı. Bunlardan biri de Açık lise sınavları oldu. AÖL öğrencileri ise yeni sınav tarihleri için meraklanmaya başladı. Açık lise sınavları ne zaman, online mı olacak sorularını araştırıyor. İşte dönem başında yayımlanan AÖL sınav takvimi ve AÖL hakkında bilinmesi gerekenler...

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık lise sınavlarının ne zaman uygulanacağı henüz belirlenmedi. MEB, açık lise sınav tarihlerini açıkladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÇIK LİSE TAKVİMİ