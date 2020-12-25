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25.12.2020 - 08:28 |

Açık lise sınavları ne zaman 2020? Açık lise sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları koronavirüs salgınından dolayı ileri bir tarihe ertelendiği duyurulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde öğrenciler, sınav tarihleri hakkında meraklanmaya devam ediyor ve araştırma yapıyor. Peki açık lise sınavları ne zaman 2020? Açık lise sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak? İşte AÖL öğrencilerinin bilmesi gerekenler...

Açık lise sınavları ne zaman 2020? Açık lise sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak?

2020-2021 Eğitim yılına ait Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları için hazırlıklar devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bazı sınavlar belirlenen tarihlerinde uygulanamadı. Bunlardan biri de Açık lise sınavları oldu. AÖL öğrencileri ise yeni sınav tarihleri için meraklanmaya başladı. Açık lise sınavları ne zaman, online mı olacak sorularını araştırıyor. İşte dönem başında yayımlanan AÖL sınav takvimi ve AÖL hakkında bilinmesi gerekenler...

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık lise sınavlarının ne zaman uygulanacağı henüz belirlenmedi. MEB, açık lise sınav tarihlerini açıkladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÇIK LİSE TAKVİMİ

Açık lise sınavları ne zaman 2020 Açık lise sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak

Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldiAnkara'dan yola çıkan 61 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde İstanbul'a geldi. Tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.
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