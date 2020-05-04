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04.05.2020 - 22:28 |

Ada'da Gezinti, Kurtuluş Savaşı'nda Zeybekler ve Mevleviler hangi ressamın eserleridir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Ada'da Gezinti, Kurtuluş Savaşı'nda Zeybekler ve Mevleviler hangi ressamın eserleridir?

Ada'da Gezinti, Kurtuluş Savaşı'nda Zeybekler ve Mevleviler hangi ressamın eserleridir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Ada'da Gezinti, Kurtuluş Savaşı'nda Zeybekler ve Mevleviler hangi ressamın eserleridir?

İBRAHİM ÇALLI





 

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Ada'da Gezinti, Kurtuluş Savaşı'nda Zeybekler ve Mevleviler hangi ressamın eserleridir? Kim Milyoner Olmak İster

Ada'da Gezinti, Kurtuluş Savaşı'nda Zeybekler ve Mevleviler hangi ressamın eserleridir? Kim Milyoner Olmak İster

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