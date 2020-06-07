07.06.2020 - 19:24 | | AA
Adalet Bakanı Gül, Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.
Gül, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Bir hafta içinde önce Limasol, sonra Larnaka'da iki camiye düzenlenen alçakça saldırıları şiddetle kınıyorum. Rum yönetimini, bu provokatif eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya, failleri yakalayıp hukuki işlemleri yapmaya davet ediyoruz."
Otomobiliyle kanala uçtu, 15 saat sonra bulunduManisa’nın Kula ilçesinde gece saatlerinde otomobiliyle su kanalına uçtuktan sonra aracını bırakıp ortadan kaybolan vatandaş, yaklaşık 15 saat sonra bulundu. Öte yandan, kaza anı ve şahsın kaza yerinden kaçması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.