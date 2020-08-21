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21.08.2020 - 05:58 | | DHA

Adana'da hareketli saatler! Böyle yakalandılar

Adana'da bir evi kurşunlayan iki şüpheli, olay yerinin birkaç yüz metre uzağında tek katlı bir müstakil evin damında saklanırken olayda kullandıkları silahla birlikte yakalandı.

Adana'da hareketli saatler! Böyle yakalandılar

 

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı müstakil bir eve tabanca ve av tüfeği ile ateş açan iki şüpheli, ara sokaklara kaçarak gözden kayboldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eve ateş açan iki kişinin 18 yaşından küçük S.B. ve K.E.T. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin aynı mahalledeki evine baskın yaptı. Evlerde şüphelilere rastlamayan polisler, çevrede ara çalışmasını sürdürürken, damdan dama kaçtıklarını gördü.

Adanada hareketli saatler Böyle yakalandılar

POLİSLER DAMA TIRMANDI

Müstakil evlerin damlarına tırmanan polisler, şüphelileri damdan dama kovalamaya başladı. Şüpheliler, olayda kullandıkları av tüfeğini evlerden birinin damına atarak kaçışını sürdürdü. Karanlıkta izlerini kaybettiren şüpheliler, bir arka sokaktaki tek katlı evin damına yatarak gizlenmeye başladı. Evlerin damlarını tek tek kontrol eden polisler, şüphelileri olay da kullandıkları tabanca ile gizlendikleri yerde kıskıvrak yakaladı.

Adanada hareketli saatler Böyle yakalandılar

Polis tarafından damdan indirilen şüpheliler, gözaltına alınarak Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Şüphelilerden K.E.T., kurşunlama olayını, geçtiğimiz günlerde işlenen bir cinayet nedeniyle yaptığını söyledi.

Adanada hareketli saatler Böyle yakalandılar

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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