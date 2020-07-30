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30.07.2020 - 10:50 | | DHA

Adana'da hayvan pazarında yer kavgası: 2 ağır yaralı

Adana’da hayvan pazarında aynı yere kurbanlık satış noktası kurmak isteyen 2 grup arasında çıkan kürekli, satırlı ve bıçaklı kavgada Mehmet ve kardeşi Talip Demir ağır yaralandı.

Adana'da hayvan pazarında yer kavgası: 2 ağır yaralı

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki hayvan pazarında meydana geldi. Kurbanlık satışı için Diyarbakır’dan Adana’ya gelen Mehmet ve kardeşi Talip Demir, sabah saatlerinde pazarda gördükleri bir alanı çitle çevirmek istedi. Aynı yere kurbanlık satış noktası kurmak isteyen Feyzi Oruç ve 3 oğlu ile Demir kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine kürek, satır ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada, Demir kardeşler vücudunun çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet ile Talip Demir kardeşler, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Demir kardeşlerinin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Feyzi Oruç ve 3 oğlu ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay sırasında hayvan pazarında bulunan bir görgü tanığı, "Kurulacak yer için satır ve bıçaklarla kavga ettiler. 2 kişi yaralandı" dedi.

 

Bu köyde her taşın altından akrep çıkıyorVan'ın Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çimen Mahallesi'ni akrepler sardı. Anne ve çocuğunu sokan akrepler nedeniyle de 4 kişilik Beder ailesi, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Gelen şikayetler üzerine bölgede incelemelerde bulunan Erciş Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim İhsan Çiftçi, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Akreplerin çok yoğun olduğunu belirten Çiftçi, bunların 2 türünün de mahallede yoğun olarak bulunduğunu ve burada yaşayan vatandaşların yaşamını tehdit ettiğini, ilgili kurumlarla koordineli çalışıp sorunu çözmeye çalışacaklarını söyledi
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