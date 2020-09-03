03.09.2020 - 17:20 | | AA
Adana'da şok eden görüntü! Kamyonet kullanan çocuğu polis yakaladı
Adana'nın Çukurova ilçesinde kamyonet kullanan çocuk, devriye görevindeki polislerin dikkatiyle yakalandı.
Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda devriye gezen polis ekibi, 01 C 3854 plakalı kamyoneti küçük yaşta bir çocuğun kullandığını görünce aracı durdu.
Kamyonetten indirilen 13 yaşındaki Bedirhan Ö, aracı akrabasının eve götürmesi için verdiğini söyledi.
Bunun üzerine polis ekipleri çocuğun kamyoneti kullanmasına izin veren akrabasını çağırarak ifadesini aldı.
Polis, küçük yaşta çocuğa araç kullandırmaktan aracın sahibine 2650 lira ceza uyguladı.