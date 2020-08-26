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26.08.2020 - 11:31 | | İHA

Adıyaman’da pes dedirten görüntü! Hurda yığınına döndü son sürat ilerledi

Adıyaman’da, kaza sonrası hurda yığınına dönen bir minibüsün karayolunda süratle ilerlemesi pes dedirtti.

Kahta istikametinden Adıyaman istikametine doğru ilerleyen sürücüsü belirlenemeyen 44 AAV 185 plakalı hurda yığınına dönen minibüsü karayolunda gören sürücüler gözlerine inanamadı. Tavanı çöken, kapıları kapanmayan ve camları olmayan minibüs kazaya davetiye çıkardı.

Hurda yığınına dönen minibüsün Kahta-Adıyaman karayolunda süratle ilerlemesi tepkilere neden oldu. Hızla ilerleyen minibüsü gören sürücüler durumu cep telefonlarıyla görüntüledi. Minibüs karayolunda hızla ilerleyerek bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Adıyaman’da pes dedirten görüntüAdıyaman’da, kaza sonrası hurda yığınına dönen bir minibüsün karayolunda süratle ilerlemesi pes dedirtti.
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Adıyaman’da pes dedirten görüntü! Hurda yığınına döndü son sürat ilerledi

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