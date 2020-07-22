Adlaşmış Sıfat Nedir? Cümle Örnekleri İle Adlaşmış Sıfat-Fiil Konu Anlatımı

İsmin yerini alarak onu niteleyen ya da belirten sıfatlar adlaşmış sıfat olarak bilinmektedir. Kısaca ve kolay şekilde bu tanım üzerinden adlaşmış sıfatları anlamak mümkün. Gündelik yaşam ile birlikte aynı zamanda birçok farklı yazılı kaynak açısından en önemli konulardan biri olarak öne çıkıyor. Hatta farkında olmadan biri gün içerisinde pek çok kişi adlaşmış sıfat kullanmaktadır.

Adlaşmış Sıfat Nedir?

Niteleme sıfatları çekim ekleri alarak veya almadan isimlerin yerine tutmak suretiyle adlaşmış sıfat oluştururlar. Kurulan bu kelimelere ise adlaşmış sıfat denmektedir. Özellikle sıfat tamlamaları eşliğinde bu konuda birçok farklı adlaşmış sıfat oluşturmak mümkün. Böylece ismin yerini tutan sıfatlar çok daha kolay ve pratik şekilde kullanım imkanı sağlamaktadır. Özellikle cümleler içerisinde anlatılmak istenen durum böylece daha hızlı ve kolay biçimde ele alınabilmektedir. Bunu bir örnekle ele alarak açıklamak çok daha etkin şekilde anlama imkanı verir.

‘’Simitçi adamın çok fazla ürünü bulunuyor.’’

‘’Simitçinin çok fazla ürünü bulunuyor.’’

Burada ilk cümlede, ‘simitçi adamın’ kelime grubu isim tamlaması şeklinde öne çıkmaktadır. Ancak daha sonra, ‘adamın’ kelimesi kaldırılarak bu ismin yerine, ‘simitçi’ kalır. Yani ismi niteleyen sıfat tek başına kalmak suretiyle adlaşmış sıfat oluşturur. Böylece kelime çok daha kolay şekilde anlaşılabilmekte ve pratik hale gelmektedir.

Adlaşmış Sıfat Cümle Örnekleri ile Adlaşmış Sıfat-Fiil Konu Anlatımı

Adlaşmış sıfat cümle örnekleri ile adlaşmış sıfat fiil konusu çok daha etkin şekilde anlaşılabilir. İlk başta zor gibi görünse bile örnekler üzerinden konu çok daha kolayca öğrenilebilir. Zira özellikle gündelik yaşamın çok sık kullanıldığı dilbilgisi kuralları arasında yer almaktadır. Temel kurallara sahip olduğundan dolayı konu anlaşıldığı zaman rahatlıkla bireysel açıdan farklı örnekler yapılabilir; bir soru üzerinden adlaşmış sıfat basitçe ayrıştırılabilir.

‘’Tribündeki taraftarlar coşku ile bağırıyordu.’’

‘’Tribündekiler coşku ile bağırıyordu.’’

Bu cümle içerisinde, ‘taraftarlar’ kelimesi düşerek adlaşmış sıfat oluşturulmaktadır.

‘’Yaramaz (çocuk) bugün de boş durmadı.’’

‘’Yaramaz bugün de boş durmadı.’’

‘’Yetenekli (futbolcu) olduğu her hareketinden belli.’’

‘’ Yetenekli olduğu her hareketinden belli.’’

Bu şekilde siz de farklı örnekler kurabilir ve kısa süre içerisinde adlaşmış sıfat dilbilgisi konusunu kolayca anlayabilirsiniz.