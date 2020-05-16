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16.05.2020 - 11:38 |

Adli Tıp Kurumu kardeşlerin kesin ölüm nedenini açıkladı

Fatih’te, 4 kardeşin aynı evde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu detaylı incelemesini tamamladığı raporu savcılığa sundu. Raporda kardeşlerin kesin olarak siyanür zehirlenmesinden hayatlarını kaybettikleri belirlenirken evin kapısındaki "Dikkat siyanür var" notunu ise en küçük kardeş Cüneyt Yetişkin'in yazdığının tespit edildiği belirtildi.

Adli Tıp Kurumu kardeşlerin kesin ölüm nedenini açıkladı
ELİF ALTIN İstanbul

İstanbul Fatih’te 6 Kasım 2019 tarihine aynı evde oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin siyanür içerek intihar ettikleri iddiasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Kesin ölüm nedeni siyanür zehirlenmesi

Siyanür tespiti için detaylı kimyasal incelemesini tamamlayan Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu. Raporda ölümlerin kesin olarak siyanür zehirlenmesinden kaynaklandığı belirtildi.

O notu en küçük kardeş yazmış

Savcılık, kardeşlerin toplu olarak ölü bulunduğu evin kapısına asılı olan "Dikkat siyanür var" şeklindeki nottaki el yazısının kardeşler dışında birine ait olup olmadığı konusunda inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu’na yollamıştı.

Nottaki yazıyı inceleyen Adli Tıp Kurumu, söz konusu notun en küçük kardeş olan Cüneyt Yetişkin tarafından yazıldığını tespit etti. Savcılığın, olayın meydana geldiği evde bulunan başka bir sıvının inceleme raporunu beklediği öğrenilirken, devam eden soruşturmanın raporlar tamamlandıktan sonra sonuçlanacağı bildirildi.

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