Adnan Oktar'dan cinsel saldırı suçlamalarına ilişkin savunma!

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan 82. duruşmaya, aralarında Oktar'ın da bulunduğu çok sayıda tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklarla tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, bu davadan yargılanan bazı sanıkların da aralarında bulunduğu 18 sanık hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma", "nitelikli cinsel istismar" ve "örgüt üyeliği" gibi suçlardan hazırlanan ve bu dava dosyasıyla birleştirilen iddianameye ilişkin savunma ve talepler alındı.

Bu kapsamda savunma yapan Oktar, ek iddianameyi henüz okuyamadığını söyledi.

Haklarındaki iddiaların yalan olduğunu savunan Oktar, "Sevgisiz, merhametsiz, kıskanç insanların hasetinden kaynaklanan iddiaları bunlar. Suç yok, korkutulmuş ve dehşete düşürülmüş genç kızların çığlıkları bir iddia yapılmış." ifadelerini kullandı.

Oktar, hakkındaki "cinsel saldırı" suçlamasını da kabul etmediğini belirten Oktar, "Lafla sözle bir insana bir şey yapmak mümkün değil. Bir genç kız gelir bana kızar, 'bu adam bana tecavüz etti' der, o zaman ne yapayım ben yani? Nerede delil?" diye konuştu.

Oktar, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yardımda bulunmadığını, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile kendisinin düşüncelerinin taban tabana zıt olduğunu öne sürdü.

Oktar'ın ardından, diğer sanıklar Alev Babuna, Aylin Atmaca, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Eşref Nuri Yakışan, Tarkan Yavaş ve Merve Büyükbayrak tahliye talebinde bulunarak, ek iddianameye ilişkin savunma hazırlamak için süre istedi.

Duruşma, diğer sanıkların tahliye taleplerinin alınmasıyla sürüyor.