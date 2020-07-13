Wayfair ile yeniden gündeme gelen Adrenochrome nedir, ne anlama geliyor? Adrenochrome kullanan ünlüler kimler?
Dünyanın konuştuğu Wayfair skandalı ile gündeme gelen Adrenochrome nedir sorusu vatandaşlar tarafından yeniden araştırma konusu olmaya başladı. Son dönemde Sandra Bullock tarafından güzellik sırrının açıklanması olayında ortaya atılan Adrenochrome nedir sorusu Wayfair adlı e-ticaret sitesinin çocuk ticareti yaptığı iddialarının ardından yeniden gündeme geldi. Ünlü isimlerin gençlik iksiri olarak da bilinen Adrenochrome vücutta salgılanan epinefrin olarak biliniyor. Vücut bu salgıyı korku ve adrenalin esnasında salgılıyor. Sanda Bullock Adrenochrome'i sünnet olan Kore'li çocuklardan aldığını ifade etse de bu maddenin elde edilmesi için kullanılan vahşi yöntemlerde bulunuyor. İşte merak edilenler...
Adrenochrome nedir sorusu ABD'de Wayfair skandalının ortaya çıkmasının ardından araştırma konusu olan bir diğer başlık olarak öne çıktı. ABD'li dünyaca ünlü yıldız Sandra Bullock'un daha önce yaptığı açıklamada güzellik sırrını açıkladığı ve Adrenochrome adı verilen bu yöntem ile genç kaldığını açıklamasının ardından Adrenochrome nedir sorusu gündeme gelmişti. Sandra Bullock tarafından yapılan açıklamada sünnet olan Kore'li çocuklarının derilerini enjekte ettirdiğini duyuran Snadra Buloock'un açıklamalarının ardından bu kez de Wayfair skandalı ile ortaya çıkan Adrenochrome nedir sorusu yeniden gündem oldu. ABD'de birçok ünlünün kullanıldığı Adrenochrome yöntemi aynı zamanda vahşi yöntemlerle de elde edilebiliyor. Peki Adrenochrome nedir, ne anlama gelir?
Adrenochrome nedir?
Adrenochrome vücutta salgılanan adrenalinin (epinefrin olarak da bilinir) oksitlenmiş halidir. Vücut bu kimyasalı korku veya heyecan sırasında gerçekleşen adrenalin patlaması ile salgılıyor. Adrenochrom'un, sünnet olan Koreli çocuklardan elde ettiği söylense de bu konuyla ilgili oldukça rahatsız edici iddialar da mevcut.
İddialara göre, adrenochrom 0-9 yaş aralığındaki çocuklardan elde ediliyor. Adrenochrome, korku ve heyecan sırasında yaşanan adrenalin patlaması ile salgılandığını için dehşet verici yöntemler kullanıldığı da söylenenler arasında
ADRENOCHROME ÜRETİMİ NASIL YAPILIYOR?
Potansiyel kurban iskence yöntemine maruz kalıyor ve ölüm süresi mümkün olduğunca uzatılıyor. Buna bağlı olarak vücudun salgıladığı adrenochrome miktarı çoğalıyor ve kurban öldürüldükten sonra boynun arka kısmından şırınga yardımıyla kimyasal emiliyor.
ADRENOCHROME KULLANANLAR ÜNLÜLER
Adrenochrome'un en bilinen etkisi kullananı gençleştirmesi ve yaşlanmayı büyük oranda yavaşlatmasıdır. Sandra Bullock gibi pek çok ünlü ismin bu yöntemi uyguladığı düşünülüyor. Sandra Bullock, bunu açıklasa da iddialara göre bu yöntemi Madonna, George Coolony, George W. Bush, Barack Obama, Hillary Clinton, Lady Gaga, Brad Pitt, Adam Sandler, Celine Dion, Kate Moss, Johnny Deep, Tom Cruise, Marina Abramovich, Jim Carrey, Tom Hanks ve daha bir c¸ok ünlü ismin kullandığı düşünülüyor.