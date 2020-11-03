AFAD bütçesi güçlendirilecek

Doğal afetlerde vatandaşın yaralarını sarabilmek için hızla harekete geçen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) etkinliğinin daha da artırılması için bütçesi güçlendiriliyor. AFAD’a 2021 için 2 milyar 85 milyon lira bütçe ayrılırken, önümüzdeki yıl, 60 yeni deprem uyarı ve ön hasar tahmin sistemi istasyonu, 15 yeni navigasyon sistemi istasyonu kurulacak. Hasar ve kayıp tahmin sonuçlarının gerçek depremlerdeki sonuçlarla karşılaştırılması sonucu elde edilen doğruluk oranının yüzde 90’a ulaşması sağlanacak.

Afet konutlarının teslimi hızlandırılacak ve oran yüzde 75’e çıkarılacak. 2021 bütçesi 2 milyar 85 milyon lira olarak öngörülen AFAD’a, 2022’de 2,1 milyar TL, 2023’te de 2,3 milyar TL’lik kaynak ayrılması planlandı. AFAD’ın 2021 Merkezi Yönetim Bütçesi’ne göre hayata geçireceği önemli faaliyetler ise şöyle:

TOPLUMSAL FARKINDALIK: Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında ülke genelinde 12 milyon 800 bin kişiye eğitim verildi. Toplumsal farkındalığı artırarak kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere ve sivil savunma faaliyetlerine sürekli hazırlıklı olmak için gönüllülere eğitim verilmeye devam edilecek. Bu yıl eğitim verilen gönüllü sayısı 350 bine ulaşırken, 3 yıllık dönemde 550 bin kişiye verilecek.

DEPREM UYARI İSTASYONLARI: Deprem erken uyarı ve ön hasar tahmin sistemleri için istasyon kurulumu devam edecek. Geçen yıl 31, bu yıl 10 istasyon kurulurken, 3 yıllık dönemde 60 yeni istasyon daha kurulacak. Navigasyon sisteminde kurulan istasyon sayısı son iki yılda 15 oldu. Üç yıllık dönemde 15 yeni istasyon daha açılacak. Kurulan 16 derin kuyu sismometre istasyonuna altı yenisi daha eklenecek. Geçen yıl sayısı 305’e ulaşan yeni hızölçer deprem gözlem istasyonuna bu yılın sonu itibariyle 10 eklenirken, gelecek üç yıllık dönemde de 30 yeni istasyon kurulacak. Yeni kurulan ivmeölçer deprem gözlem istasyonu sayısı bu yıl itibariyle 824’e ulaşacak.

DOĞRU TAHMİN YÜZDE 90’A ULAŞACAK: 2 yılda toplam 31 ulusal ve bölgesel tatbikat gerçekleştirildi. Gelecek yıl 16 olmak üzere 3 yıllık dönemde 47 tatbikat daha düzenlenecek. Hasar ve kayıp tahmin sonuçlarının gerçek depremlerdeki sonuçlarla karşılaştırılması sonucu elde edilen doğruluk oranı yüzde 85’e ulaşırken, 2022 ve 2023’te bu oranın yüzde 90’a ulaşması tahmin ediliyor.

TELSİZ SİSTEMİ: Bu yıl sayısal telsiz sistemi için röle kurulup donanımı temin edilen il sayısı 15 oldu. 3 yıllık dönemde buna 45 il daha eklenecek. Sayısallaştırması tamamlanan il sayısı 42 oldu. Uluslararası sismoloji merkezleriyle yeni işbirlikleri yapılacak. Sürdürülebilir ve güvenli haberle sisteminin kablosuz haberleşme sistemleri ile geliştirildiği il sayısı 65’e ulaşırken gelecek yıl 15 yeni il daha dâhil olacak.

KONUTTA HIZLI TESLİM: Afet sonrası iyileştirme çalışmaları hızlı şekilde sürdürülecek. Afet konutlarının yapımının tamamlanma oranı bu yıl yüzde 55 olurken, gelecek yıl için de hedef aynı oranda olacak. Afet konutları altyapı proje işlerinin tamamlanma oranı da yüzde 75’e olarak öngörüldü.

PERSONELE EĞİTİM: Afet süreçlerini etkili yönetmek için bu yıl sonu itibarıyla alınan konteyner sayısı 32 olurken, 3 yıllık dönemde 30 yeni konteyner daha temin edilecek. Arama, kurtarma, lojistik ve destek araçlarının tamamlanma oranı bu yıl yüzde 55’e ulaştı. Gelecek yıl yüzde 61 oranı hedefleniyor. Eğitilen ve sertifika alan afet ve acil durum yönetimi personel sayısı iki yılda 779’a ulaştı. 2021 ve 2022’de 440 personel daha eğitim alacak.