AFAD: Karlıova'da 4,6 ve 4,7 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Karlıova'da saat 17.24'te meydana gelen 5,7'lik depremin ardından saat 17.34'te 4,6, saat 18.09'da ise 4,7 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Büyüklüğü 5,7'lik deprem yerin 8 kilometre, 4,6'lık deprem yerin 7,32 kilometre, 4,7 büyüklüğündeki deprem ise yerin 9,28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.