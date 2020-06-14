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14.06.2020 - 18:57 | | AA

AFAD: Karlıova'da 4,6 ve 4,7 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4,6 ve 4,7 büyüklüğünde 2 depremin daha meydana geldiğini bildirdi.

AFAD: Karlıova'da 4,6 ve 4,7 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi

 

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Karlıova'da saat 17.24'te meydana gelen 5,7'lik depremin ardından saat 17.34'te 4,6, saat 18.09'da ise 4,7 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Büyüklüğü 5,7'lik deprem yerin 8 kilometre, 4,6'lık deprem yerin 7,32 kilometre, 4,7 büyüklüğündeki deprem ise yerin 9,28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Prof. Dr. Naci Görür aylar önce uyarmıştBingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen deprem için Prof. Dr. Naci Görür'ün aylar önce uyarı yaptığı ortaya çıktı. Görür, "Bingöl Karlıova'ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz" ifadelerini kullanmıştı.
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