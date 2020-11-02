AFAD'dan son dakika İzmir depremi açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1120 artçı sarsıntı yaşanmıştır. SAKOM’dan alınan bilgilere göre 79 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 962 vatandaşımızdan 743’ü taburcu edilmiş olup, 219 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi. Ayrıca İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütüldüğü aktarıldı.