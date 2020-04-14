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14.04.2020 - 20:24 |

Aferez nedir, ne anlama geliyor? Aferez merkezi nedir?

Aferez ile ilgili aramalar iyice hızlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan Aferez ile iligli merak edilenleri bir araya getirdik. Peki büyük bir merakla araştırılan Aferez nedir, ne anlama geliyor? Aferez merkezi nedir?

Aferez nedir, ne anlama geliyor? Aferez merkezi nedir?

Uygulanan kişiye göre

Terapötik Aferez ( tedavi edici aferez )Uygulandığı kişiye göre  ikiye ayrılır. Eğer bir hastalığı düzeltmek için yapılıyorsa buna terapötik aferez (tedavi edici aferez) denilir. Örneğin  bir kas hastalığı olan Myastania Gravis gibi hastalıklarda uygulanan yöntem bu guruba girer.

Donör (bağışçı ) afereziDonör (bağışçı ) aferezi  ise genelde kan bankacılığı ve kök hücre uygulamalarında kullanılır. Örneğin kan bankasında  bağışçılardan isteğe göre kan pulcukları (trombozit-platelet), plazma , kırmızı küre (eritrosit ) ve Kemik İliği Nakli bağışçısından kök hücre toplanması bu guruba girer.

Ayrıştırılan kan bileşenine göre:

A. Sitaferez  (herhangibi bir bileşenin uzaklaştırılması )1) Lökaferez (Beyaz kürelerin uzaklaştırılması )  Granülosit AfereziLenfosit AfereziKök Hücre Aferezi   2) Tromboferez  (kan pulcuklarının uzaklaştırılması )B.Komponent Değişimi  Terapötik Plazma DeğişimiTerapötik Eritrosit Değişimi   C. Seçici Aferez  Cascade Filtrasyonu (Çift  Filtrasyon)LDL Aferezi (Lipid Aferezi)FotoferezYapay Karaciğer Desteği (KC Diyalizi)Sepsis UygulamalarıKaskat Ya da Çift Filtrasyonda Hangi Filtreler Kullanılır?Çift filtrasyon ile kaskat filtrasyonda birinci aşamada kandan plazma ayrılır. İkinci aşamada ise seçici olmayan fitleler kullanılır. Bu filtrelerin en önemli özellikleri por çaplarıdır.Belirli bir molekül büyüklüğünün üstünü plazmadan temizlerler.

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz depremde çıkan sesin nedenini açıkladıJeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul'da dün gece meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem sırasında duyulan uğultu sesinin nedeni anlattı. Tüysüz, "5 tonluk bir dinamit patlamasının elbette bir sesi, gürültüsü olacak. O arada kırdığı kayalar içerisinde ses yapıyor." dedi.
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