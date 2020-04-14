Aferez nedir, ne anlama geliyor? Aferez merkezi nedir?

Uygulanan kişiye göre



Terapötik Aferez ( tedavi edici aferez )Uygulandığı kişiye göre ikiye ayrılır. Eğer bir hastalığı düzeltmek için yapılıyorsa buna terapötik aferez (tedavi edici aferez) denilir. Örneğin bir kas hastalığı olan Myastania Gravis gibi hastalıklarda uygulanan yöntem bu guruba girer.



Donör (bağışçı ) afereziDonör (bağışçı ) aferezi ise genelde kan bankacılığı ve kök hücre uygulamalarında kullanılır. Örneğin kan bankasında bağışçılardan isteğe göre kan pulcukları (trombozit-platelet), plazma , kırmızı küre (eritrosit ) ve Kemik İliği Nakli bağışçısından kök hücre toplanması bu guruba girer.



Ayrıştırılan kan bileşenine göre:



A. Sitaferez (herhangibi bir bileşenin uzaklaştırılması )1) Lökaferez (Beyaz kürelerin uzaklaştırılması ) Granülosit AfereziLenfosit AfereziKök Hücre Aferezi 2) Tromboferez (kan pulcuklarının uzaklaştırılması )B.Komponent Değişimi Terapötik Plazma DeğişimiTerapötik Eritrosit Değişimi C. Seçici Aferez Cascade Filtrasyonu (Çift Filtrasyon)LDL Aferezi (Lipid Aferezi)FotoferezYapay Karaciğer Desteği (KC Diyalizi)Sepsis UygulamalarıKaskat Ya da Çift Filtrasyonda Hangi Filtreler Kullanılır?Çift filtrasyon ile kaskat filtrasyonda birinci aşamada kandan plazma ayrılır. İkinci aşamada ise seçici olmayan fitleler kullanılır. Bu filtrelerin en önemli özellikleri por çaplarıdır.Belirli bir molekül büyüklüğünün üstünü plazmadan temizlerler.