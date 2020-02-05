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05.02.2020 - 14:49 |

Afili Aşk yeni fragmanı | Kerem, Ayşe'yi kıskandırmak için Ceyda'yla yakınlaşacak mı?

Afili Aşk 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin ilgiyle izlenilen dizisi Afili Aşk yeni bölümünde Kerem, Ayşe'yi kıskandırmak için Ceyda'yla yakınlaşacak mı? Merakla beklenen Afili Aşk dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

Afili Aşk yeni fragmanı | Kerem, Ayşe'yi kıskandırmak için Ceyda'yla yakınlaşacak mı?

Çerşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Afili Aşk yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Afili Aşk 32. yeni bölümünde neler olacak?

AFİLİ AŞK 32. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ayşe Kerem'in o gece kıskandığı için geldiğini düşünürken, gerçeği öğrenir ve hayal kırıklığı yaşar. Kerem şirket için yaptığı sözleşmeyi bahane ederek Ayşe’ye seçeneklerini sunar. Ayşe bu karmaşadan bir an evvel kurtulmak için bir karar verecektir.

Şirkette Kerem’in umursamaz tavırları ve işkolik halleri karşısında Ayşe işi inada bindirir. Ayşe Kerem’i kıskandırıp süründürmeye kararlıdır. Ayşe’nin tüm bu çabaları acaba işe yarayacak mıdır?

Ceyda ise gerginliği fırsat bilir ve Kerem’le yakınlaşmaya çalışır. Ceyda- Kerem ilişkisi tehlikeli sularda ilerlemeye devam ederken Kerem'in bir anlık kararıyla yaptığı hamle nelere mal olacaktır?

AFİLİ AŞK FRAGMAN

Çığ bölgesinde ikinci facia! Araç ve insanlar çığ altındaVan-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Çığ altında kalan bazı kurtarma ekibi görevlileri kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AFAD ve UMKE ekiplerinin üzerine çığ düştüğünü doğruladı. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, bölgede 300 kişinini çalıştığını, 50'den fazla kişinin çığ altında kalmış olabileceğini söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan son durum hakkında bilgi aldı.
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