Afra İsminin Anlamı Nedir? Afra Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Afra ismi Arapçadan zamanla dilimize geçmiş bir isimdir. Kız çocukları için tercih edilen bu isim, birden fazla anlama da sahiptir.

Afra Ne Demek?

Afra ismi son zamanlarda çok popüler hale gelmiş bir isimdir. Çünkü genellikle ebeveynler çocukları için isim tercih ederken öncelikle anlamlarına bakarlar. Afra ismi de anlam bakımından oldukça geniş içeriklere sahiptir. Afra isminin anlamları şu şekildedir;

- Afra isminin ilk anlamı ayın 13. Günü anlamına gelmektedir.

- Afra isminin diğer anlamı ise aslında bu ismin kullanılmasındaki en önemli sebeptir. Çünkü Afra ismi beyaz, ayak değmemiş olan toprak anlamına gelir. Bu açıdan ismin genel anlamı berrak, temiz ve saf anlamına gelmektedir.

Afra ismi kız çocuklarının saf ve temiz bir kişiliğe sahip olması için tercih edilir. Çünkü tercih edilen isimler genellikle kişilerin karakterinin oluşmasında da etkilidir. Genel bir araştırmaya göre Türkiye’de yaklaşık 3000 kişi Afra ismine sahiptir.

Afra İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Afra ismi her ne kadar Arapçadan dilimize geçen bir isim de olsa dini bir anlama sahip değildir. Yani Afra ismi Kuran’da geçen bir isim değildir. Bu nedenle sadece Afra ismi, bir isim olarak yorumlanmıştır. Dini anlamda isimle ilgili bir açıklama mevcut değildir.