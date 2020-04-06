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06.04.2020 - 13:14 | | İHA

Ağaçtan düşen terzi feci şekilde can verdi!

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde çam kozalağı toplamak için çıktığı ağaçtan düşen terzi hayatını kaybetti.

Ağaçtan düşen terzi feci şekilde can verdi!

Olay Koçarlı’nın Kızılcabölük Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın’ın Efeler ilçesinde terzilik yapan Murat Yılmaz (46) çam kozalağı toplamak için Kızılcabölük Mahallesi’ndeki bahçesine gitti. Kozalak toplamak için çam ağacına çıkan Yılmaz bir anda dengesini kaybederek ağaçtan düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaçtan düşerek ağır yaralanan Yılmaz ambulansla Karpuzlu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

 

 

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