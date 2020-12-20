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20.12.2020 - 22:14 |

Ahmet Erdoğan kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan neden vefat etti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağabeyi olan Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan hayatını kaybetti. Kullanıcılar, Ahmet Erdoğan'ın hayatına dair ayrıntıları merak ediyor. İşte, Ahmet Erdoğan biyografisi...

Ahmet Erdoğan kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan neden vefat etti?

Ahmet Erdoğan, Kocaeli Başiskele'de yaşamını sürdürüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni olduğu bilinen Ahmet Erdoğan, bir süre önce hayatını kaybeden Hasan Erdoğan'ın oğludur. Peki, Ahmet Erdoğan ölüm nedeni nedir?

AHMET ERDOĞAN KİMDİR?

Ahmet Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamını yitiren ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğludur. 73 yaşında olduğu bilinen Erdoğan, Kocaeli Başiskele'de yaşamını sürdürüyordu ancak 20 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybetti.

Bir süredir Kocaeli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Ahmet Erdoğan, 20 Aralık'ta durumunun kritikleşmesi sonrası vefat etti. İki yıl önce de kalbine stent takıldığı biliniyor. Ahmet Erdoğan'ın cenazesi memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine götürülerek Dumankaya köyünde defnedilecek.

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