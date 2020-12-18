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18.12.2020 - 07:00 |

Ajan sevgiliye kırmızı bülten talebi

İstanbul’dan kaçırılarak İran’a götürülen muhalif lider Habib Farajollah Chaab’ın Türkiye’deki son görüntüleri ortaya çıktı.

Ajan sevgiliye kırmızı bülten talebi
FERİT ZENGİN İstanbul

İsveç’te 14 yıldır sürgün hayatı yaşayan ve ayrılıkçı Ahvaz hareketinin ikinci ismi, El Nida hareketinin lideri olan Habib Farajollah Chaab, 8 Ekim’de İstanbul’da ortadan kaybolmuştu. Chaab’ın, MİT ve polis tarafından yapılan çalışmalarda, İran’da yaşayan sevgilisi Saberin Saiedi’nin tuzağına düştüğü tespit edilmişti. İran istihbarat servisi SAVAMA’nın elemanı olduğu belirlenen ve “Gel, artık evlenelim” diyen Saiede’nin isteği üzerine İstanbul’a gelen Chaab’ın kaybolmasının ardından çalışma başlatmıştı. Kaçırma organizasyonunun arkasındaki ismin İranlı ünlü uyuşturucu ve suç baronu Naci Şerifi Zindaşti olduğu ve yeğeni Bahtiyar Fırat ile 10 adamının kaçırma olayını gerçekleştirdiğini tespit eden istihbarat ve emniyet birimleri, kaçırma olayında Chaab’ın sevgilisi Saiedi ile birlikte hareket ettikleri belirlenen çetenin yakalanması için 27 Kasım’da operasyon düzenlemişti. Operasyonda Fırat ile birlikte yakalanan 11 şüpheliden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine konmuştu.

SAVAMA ajanı olduğu belirlenen ve Chaab’dan bir gün önce geldiği İstanbul’da irtibata geçtiği Bahtiyar Fırat ile birlikte plan yapan, en son 10 Ekim günü Van Edremit Havalimanı’nnda görülen Saberin Saiedi’nin yakalanması için Adalet Bakanlığı üzerinden Interpol’e kırmızı bülten talebinde bulunuldu.

İlaçla uyutup bağladılar

İngliz Sky News kanalınca ilk kez yayınlanan görüntülerde, 9 Ekim günü İstanbul Havalimanı’na inen Chaab, pasaport kontrolünden geçtikten sonra girdiği bir telefon bayiinden çıkıp taksiye biniyor. Taksiyle Beylikdüzü’nde bir akaryakıt istasyonuna giden Chaab, burada taksiden inip kendisini bekleyen beyaz bir minibüse biniyor. Sevgilisi tarafından akaryakıt istasyonuna çağrıldığı değerlendirilen Chaab, minibüste ilaçla uyutulduktan sonra elleri, ayakları ve gözleri bağlanıp 18 saatlik bir karayolu yolculuğuna çıkarılıyor. Van’da minibüsten indirilip araca bindirilen Chaab, İran’a götürülüyor.

Tarihi çeşmeden zula çıktı135 yıllık tarihi Hapishane Çeşmesi, Altındağ Belediyesi tarafından restorasyona alındı. Türkiye’nin en önemli cezaevi Ulucanlar Cezaevi’nin hemen yanındaki çeşmeden bir dönem orada kalan mahkumlara ait olduğu düşünülen kesici aletler zulası çıktı.
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