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23.05.2020 - 09:20 |

Akılalmaz olay! Lisede not skandalı

Öğretmeninin internet şifresini ele geçiren lise öğrencisi Buse G., üç dönemlik notlarını değiştirip mezun oldu. Olay ihbar sonucu ortaya çıkarken, ihmalkar öğretmene dava açıldı.

Akılalmaz olay! Lisede not skandalı

İstanbul'da, Fatih Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 2 Nisan 2019 günü bir ihbar yapıldı. İhbarda; "Fatih'te bir lisede görsel sanatlar öğretmeni Muharrem V.'nin e-okul şifresi ile okulun 12-G sınıfı öğrencilerinden Buse G.'ye ait notların değiştirildiği" bildirildi.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre incelemede, Buse G.'nin ders notlarının çeşitli dönemlerde "Muharrem V." kullanıcısı tarafından değiştirildiği, bunun tesadüfi bir durum olmadığı, kısmen ihmal varsa dahi kasıtlı bir durum olduğu belirlendi. İfadesi alınan Muharrem V. "O dönemde kendi telefonumda internet yoktu. Buse G. isimli öğrencim 'Benim internetim var hocam' diyerek kullanabileceğimi söyledi. Ben de telefonundan sınıfların notlarını girdim ve sistemden çıkış yaptım. Ancak öğrencinin telefonuna şifremi kayıt edecek şekilde ayarlamış olduğunu düşünüyorum" dedi.

ÖĞRETMENE İKİ YIL HAPİS İSTENDİ

Savcılık, Muharrem V. hakkında "Görevi kötüye kullanmak"tan dava açtı. İddianamede, öğretmenin öğrencinin telefonunda not girişi yapması, şifrenin öğrencinin eline geçmesine sebep olmasının ihmalkar bir davranış olduğu belirtildi. Bu şekilde öğrencinin mezun olmasının ihmali aşan kasti bir davranış olduğu, okul şifresini vererek notlarının değiştirilmesine neden olduğu anlatıldı. Öğretmen Muharrem V.'nin iki yıla kadar hapsi istendi.

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