Akrostiş Nedir? Akrostiş Şiir Ne Anlama Gelir? Akrostiş Yazmanın İncelikleri

Akrostiş şiir türü oldukça sevilen ve pek çok kişi tarafından merak edilen bir şiir türüdür. Şiirlerde ve edebi metinlerde sıklıkla karşılaşılmaz.

Akrostiş Nedir?

Şiirlerde bulunan her mısranın ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okununca bir isim çıkıyor ise buna akrostiş şiir denir. Yazması zor bir şiir türüdür. Bunun sebebi her dizenin başındaki harfin kullanılması zorunluluğu olmasıdır.

Akrostiş Şiir Ne Anlama Gelir?

Akrostiş şiirler okunduğu zaman mısraların başındaki harfler yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda anlamlı bir sözcük oluşmaktadır. Divan edebiyatında akrostiş şiirlere akrostişe muvaşşah veya istihrac denir. Ayrıca eski yunan ve Latin edebiyatında ise bu şiir türüne üç dize denmektedir.

Akrostiş şiirleri yazmanın pratik yollarından biri akrostiş şiirler hangi konuda yazılacak ise işlenecek konuya bağlı kavramların listelenmesi gerekir. Daha sonra bu kavramların alt kavramlarının belirlenmesi gerekir. Son olarak ise kavramlar arasında bir birliktelik yaratılır.

Akrostiş Yazmanın İncelikleri

Şiirler dizelerden oluşmaktadır. Dizelerdeki ilk harfler yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda anlamlı bir sözcük veya sözcük öbeği oluşturuyor ise bu şiire akrostiş şiir denmektedir. Eski dönemlerde şairlerin ve sultanların akrostiş şiirlerden örnekler vermiştir. Fakat daha sonra muhalif şairler bu şiir türüne karşı çıkmıştır. Muhalif şairler bu şiir türü hakkında anlatılmak istenenin kısaltıldığını bu yüzden de gereksiz olduğunu belirtmişlerdir.

Akrostiş şiirler yazılırken bazı incelikler dikkat edilmelidir. Akrostiş şiir yazılırken yapılması gerekenleri sırası ile şu açıkladık:

- İlk olarak akrostiş şiirde anlatılmak istenen, diğer bir ifade ile akrostiş şiirde ortaya çıkacak olan kelimeyi belirlemektir.

- İlk kez akrostiş şiir yazılırken genellikle zorlanılır. Bu nedenle Türkçe Sözlük kullanmak ve buradan kelime seçip şiir yazılabilir.

- Akrostiş şiirlerde dizeler sırası ile tamamlandıktan sonra diğer dizeye geçilmelidir. Çünkü ilk kez şiir yazan kişiler ilk dizeyi yazmadan ikinci dizeye geçmeleri durumunda biraz zorlanabilir.

- Akrostiş şiirlerde kafiye önemlidir. Kafiyeli olmayan akrostiş şiirlerde bulunmaktadır. Fakat kafiye ile akrostiş şiir oluşturmak daha güzel olmaktadır. İlk kez akrostiş şiir yazılacak ise kafiyeli akrostiş şiir yazılır iken kafiye düzeni ''aabb'' şeklinde olmalıdır. Bu şekilde yazmak daha kolay olmaktadır. Bunun sebebi dört adet benzer kelime bulmak zor olabilir.