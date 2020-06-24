AKS nedir, neden kırılır?

AKS Nedir?

AKS halk arasında dingil adıyla da bilinen bir parçadır. Motorlu araçlarda diferansiyel sisteminde çıkan dönme hareketlerinin tekerleklere ileten bir parçadır. Bu parça motorun gücünü tekerleklere aktarır.

AKS bu işlemi yaparken araç üzerinde bulunan kişiler de dahil tüm yükü üstlenir. Bunlar dışında araçlar hızlanırken veya virajların giriş ve çıkışlarında frene basıldığı zaman aracın güvenliği ve konforunu sağlamakla da görevli bir parçadır.

Diferansiyel de 2 tane AKS bulunmaktadır. Bunlardan birisi sağ taraftadır. Diğeri ise sol taraftadır.

Akslar keçe, rulman ve körüklerden oluşmaktadır. AKS rulmanları kovanda yer almaktadır ve aksların merkezlenmesini sağlarlar. AKS keçeleri ise kovan ile milin arasındaki yağın sızmasını engeller. AKS kovanına monte edilir. Son olarak AKS körükleri aksın 2 bölümünde yer almaktadırlar. Bunlardan biri iç bölüm, diğeri ise dış bölümdür. Görevi dışarıdan gelecek olan yabancı maddelerin rulmanlara girmesini engellemektir.

AKS Çeşitleri ve Arızaları Nelerdir?

AKS araçların sınıflarına göre farklı özelliklere sahiptir. 3 çeşit AKS bulunmaktadır. AKS çeşitleri aşağıda açıklanmıştır.

1) Yarım serbest AKS genellikle 4x4 araba modellerinde, kamyonetlerde ve bazı otomobillerde bulunmaktadır. Bu model araçlarda çok sıklıkla kullanılan bir modeldir.

2) Tam serbest yüzücü AKS mili ise diğer AKS çeşitlerinin tam tersine diferansiyelden gelen dönüş hareketini tekerleklere iletir. Araçlarda yükle ilgili yapılan işler ise tekerler göbeği tarafından yapılmaktadır.

3) Üç seyrek serbest AKS mili ise tekerleklere cıvatalı olarak kullanılır ve bu AKS çeşidinin uç kısmı koni şeklindedir.