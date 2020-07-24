Alel Gen Nedir? Örnekler İle Alel Gen Çiftleri Özellikleri Konu Anlatımı

Genetik olarak insanlar farklı çeşitler üzerinde değişik görüntülere sahip olurlar. Göz rengi, saç rengi ya da daha birçok etmen bu konuda örnek verilebilir. Bunlar ise anne ve babadan gelen genler ışığı altında gerçekleşir. İşte bu konuyu ilgilendiren biyolojik yapı alel gen olarak bilinmektedir.

Alel Gen Nedir?

Kısaca anlatmak gerekirse; Homolog kromozomları verilen isim alel gen olarak bilinmektedir. Diğer bir deyişle biri anneden ve biri babadan gelen ve bireyin gen çiftini oluşturmuş olan genlere alel gen adı verilmektedir. Bu durum birey üzerinde çeşitlilik yaratır ve anne ile babadan gelen genlerin arasındaki baskın etki fiziksel açıdan ortaya çıkar.

Özellikle insanlar ile beraber birçok farklı canlılar diploittir. Diğer bir ifade ile beraber karakteri belirleyecek olan iki ayrı gen barındırır. Bu doğrultuda alel gen ile beraber 2 farklı genetik yapı üzerinden heterozigot anlamı çıkmaktadır. Böylece aleller dış görünüş olan genetikte farklılık yaratır. Özellikle göz ve saç ile beraber birçok farklı durum bu konuya örnek verilebilir.

Örnekler ile Alel Gen Çiftleri Özellikleri Konu Anlatımı

Bazı genler bir kromozom içerisinde aynı pozisyon üzerinden ya da genetik lokus açısından çeşitli formlar elde eder. Bu doğrultuda insanlar ile beraber birçok farklı canlı diploit olur. Yani bireye her bir ebeveyn üzerinden gen çifti gelir. Ortaya çıkan alel gen ile beraber çeşitlilik yaşanır ve farklı bir birey anne ile babanın fiziksel yapısını dışında başka bir genotip ortaya çıkarır.

Buna bir örnek olarak mavi gözü öne çıkarmak mümkün. Mesela bir insanın göz rengini belirleyen gen, yeşil rengi ortaya çıkan form ile beraber mavi rengi ortaya çıkaran formdan her biri alel gen olarak bilinmektedir.

Bir başka örnek ise kan grubu üzerinden ele alınarak dile getirilebilir. Mesela A grubu kanı alel gen ile beraber B grubu kanı alel gen üzerinden ortaya çıkan sonuç, bireyin AB kan grubuna sahip olması ile yaşanır. Yani her iki ayrı bireyden ortaya çıkan yeni bireyin farklı bir çeşitlilik yaratması üzerinden de ele almak mümkün. Bu doğrultuda Dünya üzerinde sürekli olarak alel gen ile beraber çeşitlilik düzenli olarak artış gösterir.