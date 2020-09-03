03.09.2020 - 10:22 |
ALES kaç yıl geçerli 2020? ALES sonuçları kaç sene geçerli oluyor?
ALES'in geçerlilik süresi gündemde merak ediliyor. 16 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ALES sınav sonucu adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. Merakla beklenen ALES sınav sonuçları açıklandı. ALES sonuçları sonrasında geçerlilik süresi araştırılmaya başlandı Peki ALES kaç yıl geçerli?
ALES sınav sonuçları bugün açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden erişim sağlayabiliyorlar. ALES sınavının geçerlilik süresi ALES sınavına girenler tarafından merak ediliyor. Peki 2020 ALES sınavı kaç yıl geçerli?
ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli oluyor.
ALES SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
16 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ALES sınav sonuçları açıklandı.