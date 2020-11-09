Alkolmetreyi üfleyemeyen sürücüye polis, 'Balona üfler gibi üfle' diye tarif verdi

Kaza, saat 00.30 sıralarında Manavgat'ın Sorgun Bulvarı Antbirlik kavşağında meydana geldi. Mehmet O. yönetimindeki 07 JP 027 plakalı kapalı kasa minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, refüje çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Mehmet O. ile araçta bulunan ve adı öğrenilemeyen arkadaşı, yaralı olmadıklarını söyleyerek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Trafik polisi ise alkol muayenesi için sürücü Mehmet O.'ya alkolmetreyi üfletmeye çalıştı. Alkolmetreye birkaç kez gerektiği şekilde üflemeyi başaramayan Mehmet O.'ya polis memuru, "Balona üfler gibi üfle" diyerek tarif etmeye çalıştı. Polisin uyarısı sonucu alkolmetreye gerektiği gibi üfleyen Mehmet Oktaş'ın, 1.03 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Sürücü Mehmet O., 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza yapan minibüs çekiciyle kaldırıldı.