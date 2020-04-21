MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Almanya'da yaşayan 233 Türk vatandaşı Sivas'a getirildi
ABONE OL
21.04.2020 - 20:27 | | DHA

Almanya'da yaşayan 233 Türk vatandaşı Sivas'a getirildi

Almanya'da yaşayan 233 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina sürelerini geçirecekleri Sivas'a getirildi.

Almanya'da yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye dönmek isteyen 233 Türk vatandaşı için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Almanya'nın Hamburg kentinden alınan 2'si bebek 233 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi. 233 kişi, alınan tedbirler eşliğinde alana iniş yaptı. Havalimanındaki işlemleri devam eden yolcular, güvenlik önlemleri altında otobüslere bindirilerek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım kampüsüne götürülerek 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

İngiltere'deki Türk vatandaşları da Türkiye'ye getirildiCorona virüs nedeniyle uçuşları iptal olduğu için İngiltere'de kalan Türk vatandaşları Türk Hava Yolları (THY)'nin tahliye uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AFAD açıkladı: Ve sayı belli oldu! 14 günlük karantina süreleri sona erdi

AFAD açıkladı: Ve sayı belli oldu! 14 günlük karantina süreleri sona erdi

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın bugün kaç lira? 21 Nisan

Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın bugün kaç lira? 21 Nisan

Sıradaki Haber