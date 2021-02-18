Almanya’daki Türk’ün kırık davası

Almanya’da belediyede memur olan 41 yaşındaki Emine Doğan, tatil için Gümüşhane’ye geldi. Buradaki evinin merdivenlerinden düşüp kalçasını sakatladı. İki hastaneye giden Doğan’a ilkinde tanı konulamadı, ikincisinde yumuşak doku zedelenmesi denerek istirahat verildi. Ancak ağrıları artan kadın İstanbul’da başka bir hastaneye gidince kalçasının kırıldığını öğrendi. Almanya hükümeti, Doğan’ı ambulans uçakla Almanya’ya götürdü. Alman doktorlar tedavi için geç kalındığını, kırığın düzeltilemeyeceğini belirtince Doğan, Sağlık Bakanlığı’na 250 bin TL’lik tazminat davası açtı. İdare Mahkemesi ise kusur bulamadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Doğan karara itiraz etti. Doğan’ın avukatı Yunus Tekeş aracılığıyla Erzincan İdare Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, olayı şu ifadelerde aktardı:



“Müvekkil Emine Doğan, 30 Ağustos 2017 tarihinde Gümüşhane’de bulunan yazlık evinin merdivenlerinden kazara düşerek kalçasını sakatlamıştır. Müvekkil kalça ağrısı ve diğer eklem ağrıları sebebiyle Şiran Devlet Hastanesi’ne götürülmüş ve muayene olmuştur. Muayene sonucunda hekim tarafından tanısı konulmamış ve sadece düşme denilerek iki gün yatak istirahati uygun görülmüştür. Müvekkilimin ağrısı ve acısı dayanılmaz bir hal almıştır. Müvekkil iyileşemediği için bu kez Kelkit İlçe Devlet Hastanesi’ne gitmiştir. Burada tedavi görmüştür. Ayrıca pratisyen hekim E.A. tarafından yumuşak doku bozukluğu teşhisi konulmuş ve beş gün yatak istirahati verilmiştir.”



Almanya uçakla aldı



Dilekçede, Emine Doğan’ın İstanbul’da yapılan muayenesinde de kalça kırığı tanısı konulduğu belirtildi. Türkiye’deki hastanelerin yanlış tedavisi sonucunda Doğan’ın Almanya’daki doktoru ile irtibata geçtiği belirtilerek, şöyle dendi:



“Tedavisini Türkiye’de gerçekleştiremeyen ve durumu günden güne kötüye giden, ağrılara dayanamayan ve günlük işlerini yapamayan müvekkil Emine Doğan, Almanya hükümeti tarafından kendisine tahsis edilen ambulans uçakla tedavisi için Türkiye’den alınıp Almanya’ya götürülmüştür. Ancak Almanya hastanelerinde verilen raporlarda müvekkilin tedavisinde geç kalındığı için vücudunda kalıcı hasar kaldığı belirtilmiştir. Daha önce yapılması gereken tedavilere geç kalındığı için müvekkilin kalça kemiğindeki kırık düzeltilememiş, eklem kırıkları giderilememiş, ağrıları ve acıları gün geçtikçe artmıştır.”



Doktorlar hakkında soruşturmaya izin yok



Dilekçede, davalıların görev ve hizmet kusuru nedeni ile yanlış teşhis ve yanlış tedavileri sonucunda Emine Doğan’ın iyileşme imkânı bulunmayan, kalça kırığı ve uzuv kaybı meydana geldiği belirtilerek bu nedenlerle Sağlık Bakanlığı’ndan 250 bin TL maddi manevi tazminat talep edildi. Dava dosyasını inceleyen Erzincan İdare Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 7. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun verdiği rapor doğrultusunda davalı idareye atfedilebilecek bir hizmet kusurunun bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verdi. Doğan’ın avukatları, Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak karara itiraz etti. Ayrıca söz konusu hastanelerde Emine Doğan’a müdahale edip yanlış tedavi uyguladıkları iddia edilen Dr. B.N.S. ve pratisyen hekim E.A. hakkında da Doğan’ın avukatları suç duyurusunda bulundu ancak doktorlar hakkında da soruşturma izni verilmedi.