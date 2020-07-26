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26.07.2020 - 10:08 |

Altın fiyatları 26 Temmuz canlı takip! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın-alış satış fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş gündemde yer alıyor. Gram altının fiyatı 417 liranın üzerine çıktı. Bugün ise gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum ise merak ediliyor. İşte 26 Temmuz 2020 canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları 26 Temmuz canlı takip! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın-alış satış fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası son durum araştırılıyor. Altın alış ve satış fiyatları gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte 26 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:418,48 TL Satış Fiyatı:418,63 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:683,60 TL Satış Fiyatı:690,80 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.362,90 TL Satış Fiyatı:1.379,90 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.807,80 TL Satış Fiyatı:2.827,30 TL

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Trafikte makas terörü!Bakırköy'de makas atarak ilerleyen sürücü, birçok kişinin canını tehlikeye attı. Makas atarken çekilen görüntülerini sosyal medyada yayınlayan sürücü, bir videoda da ayaklarını yan koltuğa uzatarak otomobili kullanırken görülüyor. Bir başka görüntüde ise otomobil sürücüsünün, direksiyonu bırakarak tavan penceresinden (sunroof) çıkıp kollarını açtığı kameraya yansıyor.
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