Altın fiyatları 26 Temmuz canlı takip! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın-alış satış fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası son durum araştırılıyor. Altın alış ve satış fiyatları gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte 26 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:418,48 TL Satış Fiyatı:418,63 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:683,60 TL Satış Fiyatı:690,80 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.362,90 TL Satış Fiyatı:1.379,90 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.807,80 TL Satış Fiyatı:2.827,30 TL

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