Altın Nasıl Oluşur? Kısaca Altın Madeni Oluşumu

Altın saf haldeyken çok yumuşaktır ve biçimlendirilmesi kolay bir şekilde olmaktadır. Tarih boyunca en kıymetli elementlerden sayılan altın, eski çağlardan beri insanların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Altının oluşumu ile ilgili birçok teori bulunmakta ve her geçen gün yeni bir teori eklenmektedir. Günümüzde altın kayalardan ve kayaçlardan elde edilmektedir.



Altın Nasıl Oluşur?



Gama ışınına ait patlama sonucu ortaya çıkarıldığı bilinen altın, iki nötron yıldızın birbiriyle çarpışması sonucu meydana gelmiştir. İki nötron yıldızın birbiriyle çarpışmasının muazzam bir enerji patlaması ile sonuçlandığı unutulmamalıdır. Evrenin başlangıcında dünya üzerinde pek az element bulunurken, büyük yıldızların enerjisi altın gibi elementlerin oluşmasını etkilemiştir.



Dere yataklarında rüzgar ve su gibi etmenler, altının meydana çıkarılmasını sağlamıştır. Altın elde etmek için kaya ve kayaçlardaki maddeler ayrıştırılmaktadır. Kimyasal bir yapıya sahip olan altın, herkes tarafından değerli olarak kabul edilmektedir. Doğa üzerinde çok az bulunması ve eşsiz güzelliği, altının geçmişten günümüze değerli kabul edilmesini sağlamaktadır. İki nötron yıldızın çarpışması sonucu altının yanı sıra, gümüş ve cıva da ortaya çıkmıştır.



Kısaca Altın Madeni Oluşumu



Mekanik veya kimyasal işlemler ile elde edilen maddelerden altın ayrıştırılmaktadır. Erimiş kaya olan magma, bir süre sonra katmanlaşmış ve bunun sonucu olarak altın meydana gelmiştir. Altını bulmak kadar çıkarmak da son derece zordur. Altın içeren kayaçlara, altın ayırma işlemi uygulanmaktadır. Yerin çok fazla derinliklerine inerek altın ocakları oluşturulur.



Altın gibi değerli bütün elementler, kayaçların derinliklerinde meydana gelmektedir. Altın yataklarının oluşması, mineral içeren zengin suların çatlaklara akmasına bağlıdır. Depremlerin meydana gelmesi, daha fazla altının yüzeye çıkmasını sağlamaktadır. Sürekli kendini yenileyen bir maden olan altının sonu yoktur. Altının oluşması için yüz binlerce yıl zaman geçmesi gerekmektedir.