Alya İsminin Anlamı Nedir? Alya Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Alya Arapça kökenli bir isimdir. Kulağa hoş gelen ifadesi ile beraber ayrıca beğeni toplayan bir anlama sahiptir. Siz de minik yavrunuz için bu ismi kullanabilir ve hem kız hem de erkek çocukları adına değerlendirebilirsiniz. Tabii her ne kadar unisex bir isim olarak geçse dahi daha çok kız çocukları için kullanılan bir isimdir.

Alya Ne Demek?

Alya ismi ortak bir anlam taşısa dahi farklı tanımlama üzerinden ele alınmaktadır.

- Yüksek yer, yükseklik,

- Gök, sema,

Bu güzel anlamları üzerinden Alya ismi son dönemlerde en popüler adlar arasında yer almaktadır. Böylesi umut veren karakteristik özelliğe sahip tanımlama üzerinde minik yavrunuz için bu ismi kullanabilirsiniz.

Alya İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Alya ismini kız ve erkek çocukları için kullanmak isteyen pek çok aile, bu adın Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Arap kökenli bir isim olmasına rağmen Alya Kur'an'da geçmemektedir. Fakat güzel anlamı ve kulağa hoş gelen tanısı ile beraber özellikle kız çocukları için sıkça kullanılan isimlerden biridir.