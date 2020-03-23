MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Amanoslarda PKK'lıların kullandığı 3 sığınak ele geçirildi!
ABONE OL
23.03.2020 - 17:42 | | DHA

Amanoslarda PKK'lıların kullandığı 3 sığınak ele geçirildi!

Osmaniye’de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlar sırasında, terör örgütü PKK üyelerince kullanıldığı değerlendirilen 3 farklı bölgedeki sığınak ve çok miktarda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Amanoslarda PKK'lıların kullandığı 3 sığınak ele geçirildi!

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanoslar bölgesinde Jandarma Komando Özel Harekat ve komando timlerinin katılımıyla operasyon başlatıldı. 300 personel ile bölgede yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında, bölücü terör örgütünün kullandığı 3 farklı yerde tespit edilen sığınaklar ve içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi, dijital malzeme, patlayıcı yapımında kullanılan elektrik malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli işlem başlatıldı.

Corona virüs ile ilgili alınan tedbirlerde vatandaşın 24 saat yanında olduğu belirtilen Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nın aynı zamanda Amanoslar bölgesini karış karış arayarak operasyonlarına kararlılıkla devam etmekte olduğu vurgulandı.

 

 

14 günlük ev karantinasını ihlal eden şahıs, aracı ile gezerken yakalandı!Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, yurt dışından geldiği için koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün evinde karantinada kalması gereken bir kişi, dışarı çıktığını gören komşularının haber vermesi üzerine polis tarafından yakalanarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İngiltere'deki öğrencilerin tahliyesine başlandı

İngiltere'deki öğrencilerin tahliyesine başlandı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Sıradaki Haber