Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman evlendi

Sheraton Otel'de düzenlenen törende Kocaman ve Dursun'un nikahını Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı kıydı.

Çiftin nikah şahitleri Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu.











Nikahın ardından Belediye Başkanı Balcı, evlilik cüzdanını Yargıtay Başkanı Akarca'ya verdi. Çifte mutluluklar dileyen Akarca, nikah cüzdanını çifte uzattı.









Nikaha ayrıca çok sayıda hakim, savcı, yargı mensubu da katıldı.