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03.04.2020 - 19:19 | | DHA

Ankara KuÅŸu ile ilgili soruÅŸturmanÄ±n detaylarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, sosyal medya hesabÄ±Â Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarÂ nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan "Ankara KuÅŸu" isimli kullanÄ±cÄ± Oktay YaÅŸar,Â  "FETÃ– propagandasÄ± yapmak" suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±. TerÃ¶r SuÃ§larÄ± BÃ¼rosu'nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada Oktay YaÅŸar'Ä±n ifadesindeÂ hesabÄ±n kendisine ait olduÄŸunu, bizzat kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve paylaÅŸÄ±mlarÄ± kendisinin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

Ankara KuÅŸu ile ilgili soruÅŸturmanÄ±n detaylarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n tutuklamaya sevk yazÄ±sÄ±ndaÂ Oktay YaÅŸar'Ä±n "oktayyasar" kullanÄ±cÄ± adÄ±yla aktif olarak kullandÄ±ÄŸÄ± sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden 6 Nisan 2015 tarihinde "GÃ¼len cemaatine yakÄ±n 4 isim baÄŸÄ±msÄ±z olarak seÃ§ime giriyor", 7 Åžubat 2015 tarihinde "GÃ¼len keÅŸke dini cemaat yerine siyasi parti kursaymÄ±ÅŸ", 3 Åžubat 2015 tarihinde "Fetullah GÃ¼len gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±" ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±mlarda bulunduÄŸunun tespit edildiÄŸi belirtildi.Â 

FETÃ– ELEBAÅžINI MAÄžDUR GÃ–STERMEYE Ã‡ALIÅžTI

Sevk yazÄ±sÄ±nda Oktay YaÅŸar'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mlarla FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'i maÄŸdur gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, eylemlerini de meÅŸru gÃ¶stermek amacÄ± iÃ§eren beyanlar olduÄŸu tespiti yapÄ±ldÄ±. Oktay YaÅŸar'Ä±n, bu ve buna benzer eylemleriniÂ "Ankara KuÅŸu" isimli hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilerek "Gerek FETÃ–'yÃ¼ zÄ±mmen Ã¶vme, gerekse devlet organlarÄ±nÄ± ve yÃ¶neticilerini kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸererek, asÄ±lsÄ±z haber ve bilgi iÃ§erikleri paylaÅŸmayÄ±" sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.Â Oktay YaÅŸar'Ä±n sÃ¼ren soruÅŸturma kapsamÄ±nda olan farklÄ± kullanÄ±cÄ± isimleriyle Twitter hesaplarÄ±nÄ±Â karartma ihtimali bulunduÄŸu ve HTS kayÄ±tlarÄ±ndanÂ irtibatlÄ±Â olduÄŸu kiÅŸilerin henÃ¼z belirlenmediÄŸi gerekÃ§esiyle tutuklanmasÄ± istendi.Â Â 

Oktay YaÅŸar,Â  "FETÃ– propagandasÄ± yapmak" suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±.

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MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca MehmetçiÄŸin koronavirüsle mücadele kapsamÄ±nda, dinlenme alanlarÄ±nda sosyal mesafe kuralÄ±na dikkat ettiÄŸine iliÅŸkin video paylaÅŸÄ±ldÄ±.
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