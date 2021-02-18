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18.02.2021 - 10:03 | | DHA

Ankara'da dağlık alanda bulunan cesedin sırrı çözüldü

Ankara'da dağlık alanda cesedi bulunan Ramazan Yüksel'i eşinin kardeşi Mahmut Ö. tarafından tabanca ile öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan Mahmut Ö,, ifadesinde kız kardeşine şiddet uyguladığını iddia ettiği eniştesi Ramazan Yüksel'i, bu yüzden öldürdüğünü söyledi.

Ankara'da dağlık alanda bulunan cesedin sırrı çözüldü

Ankara Keçiören ilçesinde oturan evli ve 4 çocuk babası Ramazan Yüksel, geçen cumartesi günü Hisar Mahallesi mevkiinde dağlık arazide ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemede Yüksel'in, baş ve göğüs bölümünde 5 kurşun tespit edildi. Cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Yüksel'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, Ramazan Yüksel'in kayınbiraderi Mahmut Ö tarafından öldürüldüğü belirlendi. Mahmut Ö. polis tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Mahmut Ö.'nün cinayette kullandığı tabanca ise evinin kömürlüğünde bulundu.

Mahmut Ö., emniyetteki ifadesinde Ramazan Yüksel'i öldürdüğünü itiraf etti. Mahmut Ö., eniştesini kız kardeşine şiddet uyguladığı için öldürdüğünü ileri sürerek, "İki arkadaşımla birlikte eniştemle buluştuk ve dağlık alana çıktık. Arabayı park ettikten sonra yürümeye başladık. Yaklaşık 150-200 metre yürüdükten sonra belimdeki silahı çıkararak enişteme 5 el ateş ettim ve öldürdüm. Ardından 2 arkadaşımla beraber olay yerinden kaçtım" dedi.

Ankarada dağlık alanda bulunan cesedin sırrı çözüldü

Bunun üzerine Mahmut Ö.'nün yanında bulunan Fatih K. ile Recep Y. de gözaltına alındı. Mahmut Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fatih K. ile Recep Y. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

Ankarada dağlık alanda bulunan cesedin sırrı çözüldü

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