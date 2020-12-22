Ankara'da, 'Sezginler' suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yaptığı çalışma sonucu kentte faaliyet gösteren 'Sezginler Aşireti' liderleri ve üyelerinin suç örgütü kurduğunu tespit etti. Örgütün esnaftan haraç topladığı, bazı kafe ve iş yerlerinin sahiplerini tehdit ederek, iş yerlerine ortak oldukları saptandı. Birçok silahlı eyleme karıştıkları belirlenen örgütün, 'gayrimenkul işi' adı altında bazı kişilere zorla senet imzalattıkları belirlendi. Ayrıca güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, örgüt üyelerinin, bir kişiyi istedikleri belgelere imza atmadığı için öldüresiye darbettikleri görüldü.

ÖRGÜT LİDERİ DAHİL 18 KİŞİ GÖZALTINDA

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden adresleri belirlenen 20 örgüt üyesinin yakalanması içiçn şafak vakti operasyon düzenledi. 23 adrese düzenlenen operasyonda, suç örgütünün liderliğini yapan Göksel Sezgin ile birlikte 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, çok sayıda fişek, başka kişiler adına düzenlenmiş çek ve senet ile 21 bin 500 lira ve 20 bin dolar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.