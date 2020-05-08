Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında? Anneler Günü ne zaman kutlanacak?

Anneler Günü için geri sayım sürüyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü bu yılda koronavirüs nedeniyle evlerde kutlanacak. Annesinde uzakta olanlar bu yıl annelerine sarılamayacak olsalar da en azından onların yüzünde tebessüm oluşturacak olan bir mesaj ile bir görüntü veya hediye ile yine dünyanın en mutlu insanları olacak. Peki Anneler Günü ne zaman kutlanacak?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Annneler Günü 10 Mayıs Pazar Günü kutlanacak

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

ANNELER GÜNÜ HEDİYELERİ

Doğaya düşkün olan anneler için bahçe malzemeleri.

En önemli aksesuarı saat olan anneler için yeni bir saat.

Tüm gün ayakta durmak zorunda olan anneler için terlik veya ayakkabı.

Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka…

Kendin yap çalışmalarına yönlendirmek için sevebileceği hobi malzemeleri.

Ev dekorasyonuna önem veren anneler için çerçeveler.

Nostalji seven anneler için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.

Tatlı seven dünya tatlısı anneler için güzel bir kek buketleri.

Not alma işini hala kalem ve kağıt ile yapan anneler için güzel bir not defteri seti.

Sizin emeğinizi görmeye bayılan anneler için el yapımı boyanmış porselen tabak.

Çiçeklere düşkün anneler için bir demet ya da saksı çiçek.