Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? 2020 Anneler Günü hediye fikirleri ve önerileri

Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. Bu güzel günde annesini mutlu etmek isteyen milyonlarca vatandaşımız için 2020 Anneler Günü ne zaman sorusunun cevabını derledik...



Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü 10 Mayıs 2020 Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

ANNELER GÜNÜ İÇİN HEDİYELER

Doğaya düşkün olan anneler için bahçe malzemeleri.

En önemli aksesuarı saat olan anneler için yeni bir saat.

Tüm gün ayakta durmak zorunda olan anneler için terlik veya ayakkabı.

Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka…

Kendin yap çalışmalarına yönlendirmek için sevebileceği hobi malzemeleri.

Ev dekorasyonuna önem veren anneler için çerçeveler.

Nostalji seven anneler için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.

Tatlı seven dünya tatlısı anneler için güzel bir kek buketleri.

Sizin emeğinizi görmeye bayılan anneler için el yapımı boyanmış porselen tabak.

Çiçeklere düşkün anneler için bir demet ya da saksı çiçek.