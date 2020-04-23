Anonim Nedir? TDK'ya Göre Anonim Şirket Ve Anonim Ortaklık Ne Demektir?

Anonim sözcüğü; şarkılar, türküler, şiirler başta olmak üzere eserlerin künyelerinde gözümüze çarpmaktadır. Anonim şirketler ise büyük şirketlerin çoğunlukla unvanlarının içinde geçmekte ve vurgulanmaktadır. Anonim kelimesi ve yaygın kullanılan çeşitlerinin anlamlarının öğrenilmesi ile bu

kelimelerin geçtiği kelime grupları bütün olarak daha iyi anlaşılabilecektir.

Anonim Nedir?

1- Adı sanı bilinmeyen.

2- Yaratıcısının adı bilinmeyen (eser).

TDK'ya göre Anonim Şirket ve Anonim Ortaklık Ne Demektir?

Türk Dil Kurumu'na göre Anonim Şirket, beş veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından iktisadi amaçla kurulmuş, belirli miktarlarda ve paylara bölünmüş bir ana sermayesi bulunan, borçlarından dolayı ise yalnızca mal varlığı ile sorumlu tutulan sermaye şirketi türüdür.

Türk Dil Kurumu'na göre Anonim Ortaklık, sermayesi paylara bölünmüş olan ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki payı ile sınırlı bulunan ortaklığa Anonim Ortaklık denir.