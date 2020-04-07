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07.04.2020 - 13:18 | | AA

Antalya Valisi isyan etti! Nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar

Antalya'da kavgaya karışan 5 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Antalya Valisi isyan etti! Nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, dün Antalya'da 5 kişinin kavgaya karıştığını, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için gerekli cezaların kesilmesi için talimat verdiğini söyledi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olarak bu konuda kararlarının olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Kavgaya karışan 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesin dedim. Zaten çok az insanız sokakta, nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar ona şaşmak lazım." dedi.

Karaloğlu, alınan her karara harfiyen uyulacağını bildirdi.

 

 

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