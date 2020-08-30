Antalya'da, seralara yakın otluk alanda yangın

Aksu ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi'ndeki otluk ve çalılık alanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Hızla yayılan yangın, çevredeki ağaçlara da sıçradı. Dumanları görenlerin haber vermesiyle bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin çevredeki seralara sıçramaması için yoğun çaba sarf edilirken, bölge halkı da ekiplere destek veriyor.